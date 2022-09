58:36

Canciones para sibaritas extremos de figuras de máximo nivel artístico. Mucho soul, mucho alma, mucho amor. Winwood flipando con una bailaora; Dr. John que si se va de pesca, Steely Dan y los chicos del negocio del espectáculo, Valerie Carter y la historia del amor, Van Morrison en la misma línea hacia un amor cálido y Fredddy Cole que lo encuentra en Rio de Janeiro. Todas canciones de exploración en fonoteca personal, excepto el estreno de una nueva de Young Gun Silver Fox.

DISCO 1 YOUNG GUN SILVER FOX Winners (ESCA)

DISCO 2 DR. JOHN I’m gonna go fishing’ (10)

DISCO 3 MAGGIE JOSEPH Let’s Stay Together (3)

DISCO 4 VALERIE CARTER the Story Of Love (6)

DISCO 5 BRITTANY HOWARD Tomorrow (5)

DISCO 6 STEELY DAN Show Biz Kids (5)

DISCO 7 RUTHIE FOSTER Loving You is Sweeter Than ever (7)

DISCO 8 STEVE WINWOOD Spanish Dancer (5)

DISCO 9 THE BLUES BROTHERS Gimme Some Lovin' (3)

DISCO 10 THE POINTER SISTERS Love In Them These Hills (13)

DISCO 11 BARBARA LEWIS Thankful For What I’ve Got (12)

DISCO 12 VAN MORRISON Warm Love (2)

DISCO 13 FREDDY COLE Rio de Janeiro Blue (1)

GERRY RAFFERTY Get Out Of Life Woman (5)