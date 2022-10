58:47

Soul, con momentos de fusión de jazz, swing, groove.… Canciones actuales de Early James - ¡todo un descubrimiento! - Cliff Beach, Pedro Andrea, Joy Crookes, Braxton Cook, Charley Crockett, Halsey, combinadas con piezas más secretas de Down To The Bone, Johnny Rivers, Sheila E. o Cristina LaRocca.

DISCO 1 PEDRO ANDREA I Wish (8)

DISCO 2 CLIFF BEACH So Into You (ESCA)

DISCO 3 JOHNNY RIVERS Joker In the Wind (4)

DISCO 4 DAN HICKS & THE HOT LICKS & RICKIE LEE JONES I Scare Myself (3)

DISCO 5 CHARLEY CROCKETT I’m Just a Clown (ESCA)

DISCO 6 EARLY JAMES Pigsty (4)

DISCO 7 JOY CROOKES When You Were Mine (ESCA)

DISCO 8 DOWN TO THE BONE Stargazer (8)

DISCO 9 YOUNG GUN SILVER FOX Winners (8)

DISCO 10 CRISTINA LaROCCA Freddie (ESCA)

DISCO 11 BRAXTON COOK Statistics (ESCA)

DISCO 12 KOOL AND THE GANG Too Hot (6)

DISCO 13 HALSEY So Good (ESCA)

DISCO 14 SHEILA E. & THE E TRAIN Paragon (2)