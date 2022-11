58:48

Más canciones soul para que nos gusten los lunes. Cositas nuevas de Lee Fields o Young Gus Silver Fox o lo más reciente de No Reply o Joy Crookes más rescates de artistas o grupos olvidados: Marlena Shaww, Pages, Bettye Swann, Ramsey Lewis…

DISCO 1 LARRY CARLTON Back Stabbers (PHILADELPHIA - 2)

DISCO 2 JOHN MAYER Clarity (1)

DISCO 3 TROMBONE SHORTY Vieux carre (4)

DISCO 4 LAURA NYRO & LABELLE Jimmy Mack (7)

DISCO 5 LAURA ALLAN Sti (ESCA)

DISCO 6 VALERIE CARTER So So Happy (5)

DISCO 7 NICOLETTE LARSON You Send Me (cara 1 Corte 3)

DISCO 8 MINNIE RIPERTON Lotta Love (A Jim Burgess Remix) (ESCA)

DISCO 9 STEPHANIE MILLS & TEDDY PENDERGRASS Two Hearts (cara 1 Corte 2)

DISCO 10 BOBBY CALDWELL You Belong To Me (7)

DISCO 11 PAUL JACKSON JR Let’s Wait a While (Cara 2 Corte )

DISCO 12 JANET JACKSON That’s The Way Love Goes (2)

DISCO 13 DONNY HATHAWAY Love, Love, Love (7)

DISCO 14 JOY CROOKES Poison (ESCA)