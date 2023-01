58:37

Lucinda Williams cumple hoy 70 años. Y la felicitamos con un repertorio selecto de canciones además de antojos su discografía propia algunos dúos ejemplares junto a David Crosby, Tony Joe White, Emmylou Harris, M.Ward, Dan Penn o Steve Earle y otras grabaciones especiales para homenajes - a The Rolling Stones, por ejemplo - o motivos benéficos o banda sonora de serie o película. Lucinda es la mujer con mayor talento que ha dado el rock “americana”. No están todas las que son porque la rockera de Luisiana ha realizado cerca de medio centenar de colaboraciones extra.

DISCO 1 LUCINDA WILLIAMS Car Wheels On A Gravel Road (2)

DISCO 2 LUCINDA WILLIAMS Learning How To Live (WEST - 3)

DISCO 3 LUCINDA WILLIAMS Passionate Kisses (Cara 2 Corte 1)

DISCO 4 STEVE EARLE & LUCINDA You’re Still Standin’ There (12)

DISCO 5 LUCINDA WILLIAMS (I Can’t Get No) Satisfaction (YOU ARE CORDIALLY - 14)

DISCO 6 TONY JOE WHITE & LUCINDA Close In On The Fire (4)

DISCO 7 LUCINDA WILLIAMS Lately (GOING DIRFTLESS... - 1)

DISCO 8 LUCINDA WILLIAMS Changed The Locks (LIVE AT THE FILLMORE - 9)

DISCO 9 STEVE CROPPER & LUCINDA & DAN PENN Dedicated To The One I Love (4)

DISCO 10 LUCINDA WILLIAMS Lonely Girls (ESSENCE - 1)

DISCO 11 KIERAN KANE & Lucinda & Emmylou This Dirty Little Town (1)

DISCO 12 NANCI GRIFFITH & LUCINDA Wings Of A Dove (7)

DISCO 13 LUCINDA WILLIAMS & DAVID CROSBY Return Of A Grievous Angel (9)

DISCO 14 M.WARD & LUCINDA Oh Lonesome Me (10)

LUCINDA WILLIAMS Hang Down Your Head (CROSSING JORDAN - 6)