Como lo oyes

58:45

Una selección caprichosa de canciones de Little Feat y familia. Las voces de Lowell George, su líder fallecido prematuramente, Paul Barrére, Billy Payne, Craig Fuller, Shaun Murphy, Bonnie Raid o Nicolette Larson. Habrá una segunda parte con Valerie Carter, Inara George, Jackson Browne, Randy Newman o Emmylou Harris.

DISCO 1 LITTLE FEAT Day At The Dog Races 6’28

DISCO 2 LITTLE FEAT Dixie Chicken 3’59 1973

DISCO 3 LITTLE FEAT & Dave Matthews & Sonny Landreth Fat Man In The Bathtub 6’11

DISCO 4 LITTLE FEAT Willin’ 2’54 SAILIN’ SHOES 1972

DISCO 5 LOWELL GEORGE What Do You Want The Girl To Do 4’48 1979

DISCO 6 LITTLE FEAT Listen To Your Heart 5’40 LET IT ROLL 1988

DISCO 7 LITTLE FEAT Borderline Blues (AIN’T HAD ENOUGH FUN) 6’54

DISCO 8 LITTLE FEAT Representing The Mambo 5’56

DISCO 9 BONNIE RAITT & LITTLE FEAT Cold Cold Cold 4’02

DISCO 10 NICOLETTE LARSON Baby Don’t You Do It 4’23