Lindsey Buckingham cumple hoy 73 años. Es uno de mis guitarristas y compositores favoritos, un artista californiano brillante como ha demostrado tanto en solitario - hace un año en octubre precisamente publicó su 7º álbum - y en una carrera alternada con idas y venidas de Fleetwood Mac. Productor de John Stewart, Warren Zevon o Walter Egan y guitarrista y vocalista para otros grandes artistas como Brian - Wilson, Johnny Cash, Bob Welch o Tom Petty & The Heartbreakers, Randy Newman o Leo Sayer. Lo que escuchamos a continuación es una serie de canciones centradas sobre todo en Lindsey Buckingham con algunas piezas maestras en Fleetwood Mac. Canciones de Lindsey para que nos gusten los lunes.

DISCO 1 BUCKINGHAM NICKS Stephanie + Don’t Look Down

DISCO 2 FLEETWOOD MAC The Chain

DISCO 3 LINDSEY BUCKINGHAM Trouble

DISCO 4 LINDSEY BUCKINGHAM Go Insane

DISCO 5 FLEETWOOD MAC Family Man

DISCO 6 LINDSEY BUCKINGHAM Countdown

DISCO 7 LINDSEY BUCKINGHAM Holliday Road

DISCO 8 LINDSEY BUCKINGHAM Down On the Rodeo

DISCO 9 LINDSEY BUCKINGHAM Did You Miss Me

DISCO 10 LINDSEY BUCKINGHAM Seeds We Sow

DISCO 11 FLEETWOOD MAC Peacekeeper

DISCO 12 LINDSEY BUCKINGHAM & CHRISTINE McVIE Lay Down For Free

DISCO 13 LINDSEY BUCKINGHAM I Don’t Mind

DISCO 14 FLEETWOOD MAC Never Going Back Again