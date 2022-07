59:00

El viernes Linda Ronstadt, a quien nombraron en los 70 “Queen Of Rock & Roll”, cumplió 76 años. Apareció en la escena musical de finales de los sesenta cuando la fiebre del rock californiano, el country rock, los cantantes-compositores, Poco, Eagles - que se fundaron siendo la banda de ella misma -, James Taylor, John David Souther, Andrew Gold, etc. Nacida en Tucson, Arizona, de familia mejicana y alemana ha conciliado a lo largo de toda su carrera el rocanrol con las raíces hispanas, rodeándose de los mejores músicos y escritores del momento. También se especializó en “standards” cual crooner inigualable. Ante todo, cantante, su voz ha interpretado a los Stones, Tim Buckley, Dylan, Queen, Jackson Browne, James Taylor, Tom Petty, Bruce Springsteen, Neil Young, Elvis Costello, Randy Newman, McGarrigle Sisters... es decir a los creadores más importantes del rock contemporáneo. Además, Ronstadt correspondió a sus influencias del “american songbook” y, sobre todo, de la música heredada de su familia de origen mejicano. Este programa extiende y complementa el que emitimos el lunes 19 de julio de 2021.

DISCO 1 LINDA RONSTADT We Will Rock You

DISCO 2 LINDA RONSTADT & The Stone Poney Stoney End

DISCO 3 LINDA RONSTADT Silver Threads & Golden Needles

DISCO 4 LINDA RONSTADT You’re No Good

DISCO 5 LINDA RONSTADT Track Of My Tears

DISCO 6 LINDA RONSTADT That’ll Be The Day

DISCO 7 LINDA RONSTADT Carmelita

DISCO 8 LINDA RONSTADT Ooh Ooh Baby

DISCO 9 LINDA RONSTADT Hurt So Good

DISCO 10 LINDA RONSTADT & JAMES TAYLOR I Think It’s Gonna Work Out Fine

DISCO 11 LINDA RONSTADT I Love You For Sentimental Reasons

DISCO 12 LINDA RONSTADT Los Laureles

DISCO 13 DOLLY PARTON+LINDA RONSTADT+EMMYLOU HARRIS The Pain of Loving You (1)

DISCO 14 LINDA RONSTADT & AARON NEVILLE All Of My Life

DISCO 15 LINDA RONSTADT Tumbling Dice