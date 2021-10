00:08

Esta semana sale la segunda canción de avance del nuevo disco, “Sur en el Valle” de Quique González que se publicará el próximo 1 de octubre. Lo escuchamos aquí. Lídia Pujol ha grabado un álbum de celebración de las canciones y de la figura de Cecilia. Hoy la tenemos con nosotros. Aparece el nuevo álbum de Gerry Rafferty, diez años después de su muerte. Y por tenemos el disco del concierto de Emmylou Harris y Nash Rumblers que dieron el 28 de septiembre de 1990 en en el Centro de Artes Escénicas de Tennessee en Nashville.

DISCO 1 CECILIA INTRO N* Dama Dama (8+9 en CONTINUO)

DISCO 2 LÍDIA PUJOL & SILVIA COMES El Aspirante (CÁNTAME CANCIONES - 12)

DISCO 3 JACKSON BROWNE Love Is Love (5)

DISCO 4 GERRY RAFFERTY Stuck In The Middle With You (14)

DISCO 5 QUIQUE GONZÁLEZ Jade (6)

DISCO 6 EMMYLOU HARRIS & NASH RUMBLERS The Boxer [Live] (17)

DISCO 6 LÍDIA PUJOL Mi Querida España (16)

ENTREVISTA A LÍDIA PUJOL

DISCO 7 LÍDIA PUJOL Doña Estefaldina (5)

ENTREVISTA A LÍDIA PUJOL

DISCO 8 LÍDIA PUJOL Poeta i Fangador (17)

ENTREVISTA A LÍDIA PUJOL

DISCO 9 CECILIA Fui (5)