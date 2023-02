58:54

Este mes de enero que hoy dejamos, Kenny Loggins cumplió 75 años. Nació el 7 de enero de 1948 en Everett, estado de Washington, Estados Unidos. La actualidad del programa ha retrasado este tributo y, como la dicha es más que buena, he aquí una selección de algunos momentos más que lúcidos de este cantante-compositor de Everett, estado de Washington, Estados Unidos, que comenzó su carrera formando el dúo más célebre de los años setenta, con permiso de Seals & Crofts,

DISCO 1 KENNY LOGGINS House At Pooh Corner (ON STAGE)

DISCO 2 LOGGINS & MESSINA Love Song (FULL SAIL)

DISCO 3 LOGGINS & MESSINA Peacemaker (NATIVE SONS)

DISCO 4 LOGGINS & MESSINA Peacemaker (FINALE)

DISCO 5 KENNY LOGGINS Footloose (THE GREATEST HITS)

DISCO 6 KENNY LOGGINS This Is It (KEEP THE FIRE)

DISCO 7 KENNY LOGGINS What A Fool Believes (ALIVE)

DISCO 8 KENNY LOGGINS Conviction Of The Heart (OUTSIDE FROM THE REDWOODS)

DISCO 9 KENNY LOGGINS The Will Of The Wind (LEAP OF FAITH)

DISCO 10 KENNY LOGGINS & STEVIE NICKS Whenever I Call You ‘Friend’ (THE GREATEST HITS)

DISCO 11 KENNY LOGGINS & MICHAEL JACKSON Who’s Right, Who’s Wrong? (KEEP THE FIRE)

DISCO 12 KENNY LOGGINS Celebrate Me Home (THE GREATEST HITS)

DISCO 13 LOGGINS & MESSINA Hey, Good Looking (SO FINE)