Como lo oyes

El viernes Jimmy Buffett falleció a los 76 años. Solo hay que echar un vistazo a las reacciones - de Paul McCartney, Paul Simon, Joe Walsh, Brian Wilson o Mike Love de The Beach Boys, James y Livingston Taylor, J.D.Souther, Rodney Crowell y un largo etcétera - para comprender la trascendencia de la dimensión artística y humana de este artista estadounidense nacido en Pascagoula, Mississippi, criado en Mobile, Alabama y establecido y venerado en Cayo Hueso, Florida, donde estableció su “resort” famoso Margaritaville expandido por todo el país en una cadena de hoteles, restaurantes y tiendas de ropa, además de ser propietario de la Liga Menor de Beisbol. Fue un autor original que combinaba con gran sentido del humor el country y el calypso con el rock and roll y abrió un camino con su estilo a otras figuras del country como Alan Jackson, Garth Brooks, Toby Keith, George Strait o Clint Black.

DISCO 1 JIMMY BUFFETT Livingston Saturday Night (FM - Cara 1 Corte 2)

DISCO 2 JIMMY BUFFETT Margaritaville (BEACHES -1)

DISCO 3 JIMMY BUFFETT Changes In Latitudes Changes in Attitudes (BOATS - 10)

DISCO 4 JIMMY BUFFETT Survive (VOLCANO Cara 2 Corte 1)

DISCO 5 JIMMY BUFFETT The Good Fight (COCONUT TELEGRAPH Cara 1 Corte último)

DISCO 6 JIMMY BUFFETT Jolly Mon Sing (LAST MANGO IN PARIS Cara 2 Corte último)

DISCO 7 JIMMY BUFFETT Havana Daydreaming (BOATS - 2)

DISCO 8 JIMMY BUFFETT & Clint Black, Kenny Chesney, Alan Jackson, Toby Keith & George Strait Hey Good Looking (LICENSE TO CHILL - 1)

DISCO 9 JIMMY BUFFETT Brown Eyed Girl (BEACHES - 17)

DISCO 10 JIMMY BUFFETT Mexico (BAROMETRE SOUP - 12)

DISCO 11 JIMMY BUFFETT Son Of A Son Of A Sailor (YOU HAD TO BE HERE Cara 1 Corte 1)

DISCO 12 JIMMY BUFFETT School Boy Heart (BANANA WIND - 3)

DISCO 13 JIMMY BUFFETT Banana Wind (BANANA WIND - 4)

DISCO 14 JIMMY BUFFETT Wonder Why We Ever Gp Home (YOU HAD TO BE HERE Cara 1 Corte 3)