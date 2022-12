58:22

Hoy Jim Messina cumple 75 años. Compositor, guitarrista exquisito, cantante, productor, formó parte de Buffalo Springfield y fundó Poco junto a Richie Furay para luego formar parte de uno de los grandes dúos de la música popular, Loggins and Messina, junto a Kenny Loggins. Es menos conocida su discografía en solitario. Feliz lunes de puente constitucional.

DISCO 1 JIM MESSINA Stay The Night

DISCO 2 JIM MESSINA Seeing You For the First Time

DISCO 3 BUFFALO SPRINGFIELD Carefree Country Day (Earp John)

DISCO 4 POCO You Better Think Twice

DISCO 5 LOGGINS & MESSINA Pretty Princess

DISCO 6 LOGGINS & MESSINA Trilogy… Lovin’ Me

DISCO 7 POCO Loving You Every Minute

DISCO 8 JIM MESSINA Kind Woman

DISCO 9 LOGGINS & MESSINA Angry Eyes

DISCO 10 JIM MESSINA Meant to Be Together