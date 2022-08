58:54

Jeff Tweedy nació hace 55 años en Belleville, Illinois, Estados Unidos. Es uno de los compositores más importantes en la Historia del Rock. En este homenaje por su cumpleaños repasamos canciones de su carrera con su banda Wilco - la banda actual por excelencia -, con Uncle Tupelo, la banda previa que formó junto a Jay Farrar (Son Volt), con Golden Smog, el supergrupo que le unió a miembros de The Jayhawks, Soul Asylum o The Replacements. También escuchamos a Mavis Staples producida por Tweedy o dúos junto a Billy Bragg o Rosanne Cash..

DISCO 1 UNCLE TUPELO Sandusky

DISCO 2 WILCO Jesus, etc. [/YANKEE HOTEL FOXTROT)

DISCO 3 JEFF TWEEDY I Am Trying To Break your Heart

DISCO 4 WILCO When You Wake Up Feeling Old (SUMMERTEETH)

DISCO 5 WILCO The Lonely (BEING THERE)

DISCO 6 GOLDEN SMOG Lost Love

DISCO 7 WILCO Will You Love Me Tomorrow (BEING THERE)

DISCO 8 MAVIS STAPLES & JEFF TWEEDY You Are Not Alone (RECORDED LIVE AT CHICAGO)

DISCO 9 MAVIS STAPLES & JEFF TWEEDY Wrote A Song For Everyone

DISCO 10 MAVIS STAPLES & JEFF TWEEDY Ain’t No Doubt About It

DISCO 11 ROSANNE CASH & JEFF TWEEDY Long Black Veil

DISCO 12 BILLY BRAGG & WILCO Hesitating Beauty

DISCO 13 UNCLE TUPELO Sin City (NO DEPRESSION)

DISCO 14 JEFF TWEEDY The Ballad Of The Opening Band (SONGS FOR SLIM