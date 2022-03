58:23

Hoy Día de San Patricio, patrón de Irlanda, lo celebramos con voces, artistas irrepetibles. Es un día precioso. Claro, no están tod@s l@s que son. Es increíble la gran cantidad de artistas irlandesas reconocidos en el resto del planeta. Felicidades a las Patricias y Patricios.

DISCO 1 U2 Beautiful day

DISCO 2 VAN MORRISON Bright Side Of the Road

DISCO 3 IMELDA MAY Tainted Love

DISCO 4 SINEAD O'CONNOR Rivers Of Babylon

DISCO 5 THE CRANBERRIES Zombie

DISCO 6 TWO DOOR CINEMA CLUB Lavender

DISCO 7 TRACK DOGS Meet Me In the Middle

DISCO 8 ENYA Anywhere

DISCO 9 PHILIP LYNOTT Old Town

DISCO 10 GLEN HANSARD Why Woman

DISCO 11 PERRY BLAKE This Life

DISCO 12 DAMIEN RICE Delicate

DISCO 13 MARY BLACK & ELEANOR McEVOY Only a Woman’s Heart

DISCO 14 FOY VANCE She Burns