Hoy Van Morrison cumple 77 años. John Mayall cumplirá en noviembre 89. Dr. John falleció a los 77 hace 3 años y Lowell George murió en 1979 a los 34 tacos. Aaron Neville ya cuenta 81 y sigue vivito y cantando con su falsete tan propio. Emelie Sandé tiene 35 e India.Arie, 41 años. El grado de la veteranía o mejor aún de la solera. En verdad este es otro programa de blues para oídos y corazones selectos. Aprovechemos este final de verano para tumbarnos en la hierba de septiembre.

DISCO 1 CHARLIE MUSSELWHITE Little Star (4)

DISCO 2 LITTLE FEAT Dixie Chicken (TROUBADOURS - 3)

DISCO 3 CRAIG FULLER ERIC KAZ Let The Fire Burn All Night (4)

DISCO 4 BONNIE RAITT Love Has No Pride (TROUBADOURS - 6)

DISCO 5 VAN MORRISON Days Like This (DAYS LIKE THESE - 8)

DISCO 6 VAN MORRISON Checkin’ It Out (WAVELENGTH - 2)

DISCO 7 VAN MORRISON Crazy Love (MOONDANCE - 3)

DISCO 8 INDIA.ARIE Private Party (5)

DISCO 9 MIKI HOWARD Ain’t Nobody Like You (6)

DISCO 10 LISA STANSFIELD Face Up (12)

DISCO 11 EMELI SANDÉ Mountains (4)

DISCO 12 MICHAEL JOHNSON Let This Be A Lesson To You (2)

DISCO 13 JOHN MAYALL Goping To Take My time (3)

DISCO 14 JAMES TAYLOR September Grass (1)