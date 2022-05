58:50

Canciones de este siglo para que nos gusten los lunes. Salvo una: Cher con espíritu hippie y sureño lanzándose en solitario o más bien acompañada de los mejores músicos, de los genios de Mus cie Shoals de Alabama. Cositas nuevas como los temas She & Him - en su tributo a Brian Wilson - o de Jamie & The Numbers, Beel & Sebastian o Martin Courtney y momentos de felicidad contemporánea con Vampire Weekend, Destroyer, Wilco, The Afghan Whigs o Vandoliers, que vendrán próximamente de gira por España.

DISCO 1 THE AFGHAN WHIGS Be Sweet

DISCO 2 THE POLYPHINC SPREES Section 12: (Hold Me Now)

DISCO 3 VAMPIRE WEEKEND A-Punk (3)

DISCO 4 MARTIN COURTNEY Corncob (CLO CANCIONES DE HOY) Magic Sign

DISCO 5 WILCO Hate It Here

DISCO 6 CHER For What It’s Worth

DISCO 8 THE HEAD AND THE HEARTPositivity

DISCO 9 THE BELLE BRIGADE The Best Of Everything

DISCO 10 VERTICAL HORIZON Send It Up

DISCO 11 SHE & HIM Darling

DISCO 12 DESTROYER Savage Night At The Opera

DISCO 13 BELLE & SEBASTIAN A World Without You

DISCO 14 VANDOLIERS All On Black