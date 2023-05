58:42

El cantante compositor canadiense Gordon Lightfoot falleció este lunes pasado. Para muchos el más importante entre los músicos populares de Canadá tras Joni Mitchell y Neil Young. Centenares de artistas de todo género - sobre todo del country - han grabado canciones suyas: Barbra Streissand, Poco, Anne Murray, Johnny Cash, Neil Young, Olivia Newton-John, Skeeter Davis, Herb Alpert, Harry Belafonte, Jimmy Buffett, Glen Campbell, Laura Cantrell, Eva Cassidy, Eric Clapton, Judy Collins, Cowboy Junkies, Jim Croce, Liza Minnelli, J.D.Crowe & The New South, Grateful Dead, Manzanita, Tony Rice, Raúl Malo, Ron Sexsmith, Viola Nana Mouskouri, Elvis Presley o el fan número uno que fue Bob Dylan. Lightfoot es esencialmente un músico folk.

DISCO 1 GORDON LIGHTFOOT Sundown

DISCO 2 GORDON LIGHTFOOT If You Could Read My Mind

DISCO 3 GORDON LIGHTFOOT Beautiful

DISCO 4 GORDON LIGHTFOOT The Wreck Of The Edmund Fitzgerald

DISCO 5 GORDON LIGHTFOOT Ring Them Bells DISCO 6 BOB DYLAN Early Morning Rain

DISCO 7 POCO Ribbon Of Darkness

DISCO 8 GORDON LIGHTFOOT The Way I Feel DISCO 9 GORDON LIGHTFOOT The Last Time I Saw Her (ESCA) Did She Mention My Name?

DISCO 10 NANCI GRIFFITH Ten Degrees And Getting Colder

DISCO 11 GORDON LIGHTFOOT Morning Glory

DISCO 12 GORDON LIGHTFOOT Baby Step Back

DISCO 13 RON SEXSMITH Drifters

DISCO 14 GORDON LIGHTFOOT A Painter Passing Through