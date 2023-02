Como lo oyes

58:17

Canciones para que nos gusten los lunes. Algunas nuevas como las de Joel Sarakula o Malcolm Stracham o Víctor Martín, otras exploradas de escarbar en las profundidades de mi fonoteca - Paul Weller, John Martyn, Sahcael o Zélia Duncan - también atendiendo a la gira veraniega de Steve Hackett (Genesis) en España.

DISCO 1 MALCOLM STRACHAN Nossa Dança

DISCO 2 JOEL SARAKULA Sun Goes Down

DISCO 3 STEVE HACKETT Hope I Don’t Wake

DISCO 4 JOHN MARTYN Sweet Little Mystery

DISCO 5 DOLLY PARTON Here Comes Again

DISCO 6 VÍCTOR MARTÍN Nada que nos haga mal

DISCO 7 PAUL WELLER The Loved

DISCO 8 LEIVA & Elsa & Elmar Flecha

DISCO 9 RYUICHI SAKAMOTO Moving On

DISCO 10 SACHAL Denim Lights

DISCO 12 LARRY CARLTON & WENDY MOTEN I Still Believe

DISCO 13 ZËLIA DUNCAN Me gusta

DISCO 14 ROSEBUD Flying To Morning