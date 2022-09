58:51

Hoy nos visita la banda británica Godfathers, 35 años después de descubrirlos con su álbum ejemplar “Birth, School, Work, Death”. Ahora han publicado sus nuevas canciones en un álbum titulado “Alpha, Beta, Gamma, Delta” y su energía rockera y quejumbrosa no ha perdido ni un ápice. De los miembros originales permanece Peter Coyne que mantiene un grupo afín desde hace unos cuantos años. Godfathers siempre disfrutan mucho sus conciertos en España. Además, no te pierdas la versión que ha grabado Stevie Nicks del clásico “For What It’s Worth” de Buffalo Springfield, que Stephen Stills compuso.

DISCO 1 GODFATHERS John Barry (ESCA)

DISCO 2 STEVIE NICKS For What’ It’s Worth (ESCA)

DISCO 3 GODFATHERS Bring On The Sunshine (ESCA)

SALUDO Y ENTREVISTA A GODFATHERS

DISCO 4 MOSES RUBIN You Know Th Answer (4)

DISCO 5 BRUNO SOTOS Dieciséis del diez (2)

DISCO 6 WALLIS BIRD Go (1)

DISCO 7 GODFATHERS Birth, School, Work, Death (Cara 1 Corte 1)

DISCO 8 GODFATHERS Midnight Rider (ESCA)

DISCO 9 GODFATHERS Don’t Let Me Down (UNREAL WORLD - Cara 1 Corte 2)