59:03

Hace una semana el ítalocanadiense Gino Vannellli cumplió 70 años. Si llamaron “La Voz” a Frank Sinatra, ¿qué se puede decir, cómo definir,como significar a Gino Vannelli? Músico y voz indefninibles, inigualbales…Busca, se aventura a caminos intrsitados.Y lo último es una revisión nuevamente grabada titulada “More Of A Good Thing”…

DISCO 1 GINO VANNELLI Ghost Train

DISCO 2 GINO VANNELLI Fly Into This Night

DISCO 3 GINO VANNELLI Crazy Life

DISCO 4 GINO VANNELLI Fly Into This Night

DISCO 5 GINO VANNELLI Wheels Of Life

DISCO 6 GINO VANNELLI The River Must Flow ft. Brian McKnight

DISCO 7 GINO VANNELLI Seek And You Will Find

DISCO 8 GINO VANNELLI Black Cars

DISCO 9 GINO VANNELLI Inconsolable Man ( Slow Love - 2)

DISCO 10 GINO VANNELLI Jehovah And All That Jazz

DISCO 11 GINO VANNELLI Lost And Found

DISCO 12 GINO VANNELLI The Dutchbeat

DISCO 13 GINO VANNELLI Evermore