58:42

Dos entrevistas. Una por teléfono con la guatemalteca Gaby Moreno para hablarnos de su gira en España presentando su nuevo álbum “Alegoría” y de sus colaboraciones con Jackson Browne, Chris Thile o el homenaje a Warren Zevon. Y en persona viene con su guitarra José María Sagrista, líder de Círculo Vicioso, un sevillano asentado en Tarifa al frente de los estudios Punta Paloma, que garantizan una calidad como su propio disco homónimo que nos presenta.,

DISCO 1 SAGRISTA De Tarifa al cielo (6)

SALUDO Y ENTREVISTA A SAGRISTA

DISCO 2 EARLY JAMES & Sierra Ferrell Real Low Down Lonesome (6)

DISCO 3 VALERIE JUNE Imagine (5)

DISCO 3 CÍRCULO VICIOSO Siempre dices no (Cara 1 Corte )

ENTREVISTA A SAGRISTA

DISCO 4 SAGRISTA El Viaje (1)

ENTREVISTA A SAGRISTA + ACÚSTICO

DISCO 5 GABY MORENO Nobody's Wrong (ESCA)

ENTREVISTA A GABY MORENO X TFNO

DISCO 6 GABY MORENO Si En El Fondo (ESCA)

ENTREVISTA A GABY MORENO X TFNO

DISCO 7 CHRIS THILE & GABY MORENO Thank You, New York (5)

DISCO 8 SAGRISTA Alta Tensión (2)

ENTREVISTA A SAGRISTA

DISCO 9 SAGRISTA Madre Mía La Filosofía (5)