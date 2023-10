58:20

Neil Young, Bruce Springsteen… Crazy Horse, E Street Band… Lou Reed.. Nils Lofgren es mucho más que el guitarrista que acompaña a estos monstruos. Desde sus inicios en el grupo Grin junto a su hermano Tom, se ha mostrado como un artista con voz (tan nasal) y dirección propias, un guitarrista con una sonoridad muy personal y por muchos momentos y canciones como un compositor exquisito. Lofgren acaba de publicar su nuevo disco, “Mountains”, que no hallarás en Spotify. Cuenta con las colaboraciones Ringo Starr, Neil Young o Ron Carter y la última grabación en vida de David Crosby.

DISCO 1 NILS LOFGREN Shine Shinely (NILS)

DISCO 2 NILS LOFGREN Cry Tough

DISCO 3 GRIN White Lies

DISCO 4 NILS LOFGREN Nights Fade Away (NIGHTS FADE AWAY)

DISCO 5 NILS LOFGREN Baltimore (NILS)

DISCO 6 NILS LOFGREN & LOUISE GOFFIN Wonderland (WONDERLAND)

DISCO 7 NILS LOFGREN Secrets In The Streets

DISCO 8 NILS LOFGREN Blue Skies

DISCO 9 NILS LOFGREN I Don’t Want to talk About It

DISCO 10 NILS LOFGREN Attitude City (BLUE WITH LOU )

DISCO 11 NILS LOFGREN Valentine (SILVER LINING)

DISCO 12 NILS LOFGREN Only Love Can Break Your Heart (THE LONER NILS SING NEIL)

DISCO 13 NILS LOFGREN (MOLINA, TALBOT & LOFGREN) You You Will Never Know (NEIL YOUNG)

DISCO 14 NILS LOFGREN Ain't The Truth Enough