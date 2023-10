58:44

El Negri (La Barbería del Sur) va a actuar en la Sala Villanos este sábado y contará con amigos invitados: Alain Pérez, Kiki Morente, Sandra Carrasco o Niño Josele quien también nos acompaña hoy en el estudio para ofrecernos conversación y actuación conjuntas. Pronto tendremos también a Pedro Ruy Blas a charlar sobre su nuevo disco y sobre su libro recién publicado, su autobiografía: “A Los Que Hirió el Amor-Memorias del Siglo XX”. Resaltamos los maravillosos nuevos discos de Wilco y de Robert Jon & The Wreck. Triple vinilo de Morgan Live In Wizink Center.

DISCO 1 NIÑO JOSELE Waltz For Debbie (PAZ)

DISCO 2 MORGAN Volver

DISCO 3 ROBERT JON & THE WRECK Who Can You Love

DISCO 4 WILCO Evicted

DISCO 5 BAILEN Call It Like It Is

DISCO 6 ENRIQUE HEREDIA NEGRI & MIGUEL POVEDA, FARRUQUITO & NIÑO JOSELE Esperaré (MANO A MANO…)

DISCO 7 ENRIQUE HEREDIA NEGRI & SANDRA CARRASCO Gritos de amor-La noche

DISCO 8 ENRIQUE HEREDIA NEGRI & CALAMARO Alegría de vivir (MI TIEMPO)

DISCO 9 NIÑO JOSELE Caballo Andaluz (GALAXIAS)