Elton John: The Last Goodbye

58:52

Ayer y hoy Elton John y su despedida en el Palau Sant Jordi de Barcelona: “Farewell Yellow Brick Road Tour”. Así que aquí tenéis una selección del maestro británico que incluye éxitos, clásicos y algunas rarezas o canciones más bien inadvertidas. Larga vida a Reg.

DISCO 1 ELTON JOHN Goodbye Yellow Brick Road

DISCO 2 ELTON JOHN Saturday Night’s Alright For Fighting (GOODBYE YELLOW… )

DISCO 3 ELTON JOHN Crocodile Rock (DON’T SHOOT ME…)

DISCO 4 ELTON JOHN Levon (MADMAN ACROSS THE WATER)

DISCO 5 ELTON JOHN Burning Down The Mission (LIVE IN AUSTRALIA)

DISCO 6 ELTON JOHN & LESLEY DUNCAN Love Song (TUMBLEWEED CONNECTION)

DISCO 7 ELTON JOHN & JOHN LENNON I Saw Her Standing There (MADE IN ENGLAND)

DISCO 8 ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS Hold Me Closer (ESCA) + ELTON JOHN & Dua Lipa Cold Heart (The Blessed Madonna Remix) [Extended] (ESCA)

DISCO 9 ELTON JOHN & KIKI DEE Don’t Go Breaking My Heart (TO BE CONTINUED DISC THREE)

DISCO 10 BLUE & ELTON JOHN Sorry seems To Be The Hardest Word

DISCO 11 ELTON JOHN LEON RUSSELL Jimmy Rodgers’ Draem

DISCO 12 ELTON JOHN The Captain And The Kid

DISCO 13 ELTON JOHN Sails (EMPTY SKY )

DISCO 14 ELTON JOHN Carla Etude (TO BE CONTINUED 1982-1991 DISC FOUR)