58:41

Emitimos este programa desde la estación de Metro en Moncloa (Madrid) con entrevistas y actuaciones de Ede y su álbum "Lucero" y Jimmy Barnatán y el nuevo disco, el primero que graba en español. Y celebramos el nuevo Grammy obtenido por la legendaria Bonnie Raitt. Y suena el último avance del disco inminente de Gecko Turner.

DISCO 1 GECKO TURNER Qué siesta tan buena (be babeao y to...)

DISCO 2 BONNIE RAITT Just Like That

DISCO 3 EDE Te espero

DISCO 4 EDE Nada

DISCO 5 EDE Lucero

DISCO 6 JIMMY BARNATÁN Lady Godiva

DISCO 7 JIMMY BARNATÁN Macarrismo Ilustrado

DISCO 8 JIMMY BARNATÁN Mano a mano