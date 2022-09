58:40

El lunes James Taylor volverá siete años después a girar por España (Madrid, Barcelona y Bilbao) y se prevé que Earth Wind & Fire incluyan también nuestro país en su gira del próximo verano 2023. Esta gran banda de funk, disco y rhythm & blues está de actualidad gracias a la banda sonora de la película “The Minions: The Rise Of Gru” que incluye un par de canciones con el protagonismo de Verdine White, uno de los fundadores del grupo. Y. ahora mismo, conectamos por móvil con Willie Nile de gira por más de una docena de ciudades españolas.

DISCO 0 WILLIE NILE The Day The Earth Stood Still (1)

DISCO 1 WILLIE NILE Blood On Your Hands (4)

DISCO 2 VERDINE WHITE Cool (THE MINIONS… - 14

DISCO 3 JAMES TAYLOR Traffic Jam (LIVE - CD 1- 2)

DISCO 4 BRITTANY HOARD & VERDINE WHITE Shining Star (THE MINIONS - 2)

DISCO 5 EARTH WIND & FIRE Let’s Groove (THE VERY BEST OF - 3)

DISCO 6 RAY CHARLES & JAMES TAYLOR Sweet Potato Pie (2)

DISCO 7 Snakebites (1)

DISCO 8 EARTH, WIND & FIRE Fall In Love e With Me (THE VERY BEST.. - 7)

DISCO 9 JONATHAN BUTLER Fire & rain (5)

DISCO 10 EARTH WIND & FIRE & LUCKY DAYE You Want My Love ( ESCA )

DISCO 11 JAMES TAYLOR How sweet It Is (LIVE - CD 1 - 14)

DISCO 12 EARTH WIND & FIRE September (THE. VERY BEST OF - 14)