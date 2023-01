58:58

Hoy Donald Fagen, fundador de Steely Dan, cumple 75 años. La selección corresponde a su carrera con el grupo, es decir junto a su amigo del cole Walter Becker, recientemente fallecido, y en solitario. Hemos dejado para otra ocasión colaboraciones, producciones y otras curiosidades que ha desempeñado para gente como Terence Boylan, otro colega del instituto, Martha Wainwright, Marc Jordan, el dúo Eye To Eye, Phoebe Snow, o para su esposa Libby Titus. La reunión con Boz Scaggs y Michael McDonald - que después formaron The Dukes Of Stratosphere - o en el Beacon Theatre de Nueva York y los más recientes conciertos de Steely Dan y el propio Fagen tras la muerte de su compañero Walter Becker. Melómano del jazz y cinéfilo empedernido sus canciones abordan mundos absurdos del día a día, historias de amor imposible o de músicos heroicos de la noche más neoyorquina. ¡Feliz cumpleaños, Donald!

DISCO 1 DONALD FAGEN Green Flower Street (THE NIGHTFLY)

DISCO 2 STEELY DAN Hey Nineteen (GAUCHO)

DISCO 3 DONALD FAGEN Tomorrow Girls (KAMAKIRIAD)

DISCO 4 DONALD FAGEN I.G.Y. (ESCA) D.F. At The Beacon Theatre)

DISCO 5 STEELY DAN Kid Charlemagne (THE ROYAL SCAM)

DISCO 6 DONALD FAGEN H Gang (MORPHY THE CAT)

DISCO 7 DONALD FAGEN Chain Lightning (NEW YORK ROCK & SOUL)

DISCO 8 DONALD FAGEN Weather In My Head (SUNKEN CONDOS)

DISCO 9 STEELY DAN Reelin’ In The Years (CAN’T BUY A THRILL)

DISCO 10 STEELY DAN Peg (NORTH EAST CORRIDOR)

DISCO 11 DONALD FAGEN Morph The Cat (Reprise)

DISCO 12 DONALD FAGEN The Goodbye Look (THE NIGHTFLY)

DISCO 13 STEELY DAN Deacon Blues (AJA)