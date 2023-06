Djavan + The Manhattan Transfer

Djavan y The Manhattan Transfer de gira veraniega por España. El brasileño esta semana, hoy en Noches del Botánico de Madrid y el lunes en el Teatre Tívoli de Barcelona. Y el cuarteto neoyorquino el 15 de julio en los Jardines del Botánico y el 16 en Jardins de Pedralbes, Barcelona. Cruzamos sus canciones como ellos Djavan y The Manhattan Transfer cruzaron sus caminos y sus voces.

DISCO 1 THE MANHATTAN TRANSFER Tuxedo Johnson

DISCO 2 DJAVAN Linha Do Equador

DISCO 3 THE MANHATTAN TRANSFER Boy From New York City

DISCO 4 DJAVAN Sina

DISCO 5 THE MANHATTAN TRANSFER Soul Food To Go (Sina)

DISCO 6 DJAVAN & PACO DE LUCÍA Oceano

DISCO 7 THE MANHATTAN TRANSFER Confide In Me

DISCO 8 DJAVAN & STEVIE WONDER Samurai

DISCO 9 THE MANHATTAN TRANSFER & STEVIE WONDER Spice Of Life

DISCO 10 DJAVAN Eu Te Devoro

DISCO 11 THE MANHATTAN TRANSFER Sing Joy Spring

DISCO 12 DJAVAN Celeuma

DISCO 13 THE MANHATTAN TRANSFER Java Jive

DISCO 14 DJAVAN Limao