Como lo oyes

58:49

Ayer por la tarde llegó la noticia funesta: David Crosby ha fallecido a los 81 años. Un pionero, un protagonista en primera fila del movimiento hippie, miembro fundador de The Byrds que se unió a Stephen Stills, Graham Nash y Neil Young para formar la mayor superbanda de la Historia de la Música Popular Contemporánea. Un personaje contradictorio, delincuente y drogadicto regenerado, y, sobre todo, por lo que aquí nos ocupa, un compositor de canciones superior entre los de su generación tan solo comparable a Joni Mitchell. Debería de terciar la semana que viene enterita a la carrera de este genio de la composición y de las armonías vocales…



DISCO 1 CROSBY & NASH Critical Mass (VOYAGE) Wind On the Water 1975

DISCO 2 THE BYRDS Everybody’s Been Burned (VOYAGE)

DISCO 3 CROSBY, STILLS & NASH Wooden Ships

DISCO 4 CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG Long Time Gone 4 Way Street 1973

DISCO 5 CROSBY & NASH Carry Me ( Wind On the Water ) 1975

DISCO 6 CROSBY & NASH Lee Shore LIVE 1977

DISCO 7 CROSBY STILLS & NASH Shadow Captain (VOYAGE) CSN 1977

DISCO 8 CPR Map To Buried Treasure 5’33 (VOYAGE) Sky Trails 2017

DISCO 9 DAVID CROSBY & PHIL COLLINS Hero 4’41 Thousand Roads 1993

DISCO 10 DAVID CROSBY & MICHAEL McDONALD River Rise 3’33 ( For Free )

DISCO 11 DAVID CROSBY In My Dreams 6’33 It’s All Coming Back to Me Now 6’31

DISCO 12 DAVID CROSBY My Country ’Tis Of Thee 1’57 (VOYAGE) Oh Yes, I Can 1989

DISCO 13 DAVID CROSBY Music Is Love If I Only Could Remember My name