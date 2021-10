59:05

Música lleva. Así Rozalén tituló su disco de 2017. Le añadió los puntos suspensivos. El río como la mar inspiran. Jorge Manrique ya cantaba en sus Coplas célebres aquellos de… “Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir: allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir; allí los ríos caudales…”, reflexión universal que el canadiense Gino Vannelli debió cazar al vuelo de las musas y ahora vuelve al tema. Muchos ríos que cruzar. Cruzar Río Grande, mojarse las espaldas para sobrevivir hallando un futuro posible al otro lado. Contemplar el reflejo de la luna en las aguas tranquilas. Riego de huertas, de chopos, de nuestras vidas. Que suene el río.

DISCO 1 HENRY MANCINI Moon River Cha Cha (12)

DISCO 2 MORGAN River (ORDENADOR)

DISCO 3 JONI MITCHELL River (8)

DISCO 4 JIMMY CLIFF Many Rivers To Cross (4)

DISCO 5 NICK DRAKE River Man (2)

DISCO 6 STEVE MILLER BAND Wide River (1)

DISCO 7 BRUCE SPRINGSTEEN The River (6)

DISCO 8 NEIL YOUNG Down By The Riverside (15)

DISCO 9 AMERICA Riverside (CD 1 - 1)

DISCO 10 JORGE DREXLER Al Otro Lado del Río (1)

DISCO 11 TAM TAM GO! Espaldas mojadas (4)

DISCO 12 LEON BRIDGES River (10)

DISCO 13 GINO VANNELLI The River Must Flow ft. Brian McKnight (ORDENADOR)

DISCO 14 MIGUEL RÍOS El Río (1)

LOUIS ARMSTRONG Down By The Riverside (2)