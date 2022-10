58:58

En 2017 la cantante Cristina Mora publicó "Heart Landscapes", un repertorio interpretado en inglés con temas originales y versiones de temas de Peter Gabriel o Nirvana. 'Heart Landscapes' fue su tercer disco tras su 'La luna y otros espejos' (2015) y 'Bajo la piel', su debut discográfico allá por el año 2007. Ahora nos visita con su cuarto álbum "Canciones para no perderme" acompañado de su productor, el pianista Moisés P. Sánchez. Son canciones de la propia Cristina, alguna compuesta junto a Moisés y también alguna con letra de Federico García Lorca, de Emily Dickinson o de Ángela Mora. Y hoy hace 60 años, el 5 de octubre de 1962 The Beatles publicaron su primer singuel: Love Me Do. Este programa está dedicado a la memoria de Ramon Serra Rexach.

DISCO 0 CLUB DEL RÍO/RAMÓN SERRA Sólo por un instante

DISCO 1 THE BEATLES Love Me Do (8)

DISCO 2 DANNY & THE CHAMPIOMS Cold Cold World (2)

DISCO 3 SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS It’s Alright (ESCA)

DISCO 4 DANNY TOEMAN Feel My Soul (ESCA)

DISCO 5 CRISTINA MORA I Wanna Dance (ESCA)

DISCO 6 CRISTINA MORA Soneto de tu nombre (5)

DISCO 7 CRISTINA MORA Sans Nation (11)

DISCO 8 CRISTINA MORA Wounded Sparrow (10)