Como lo oyes

54:39

Canciones de Carole King, Radio Futura, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Des’ Ree, Barry White, Bee Gees, Jimmy Cliff, Duke Ellington, Average White Band o Fleetwood Mac, en voces de Nina de Juan (Morgan), Patti Austin, Celine Dion, Mary J. Blige, Tina Arena, Roberta Flack, Betty LaVette, Rosario, Claudine Longet, Emilie Simon o la saxofonista holandesa Candy Dulfer.

DISCO 1 CANDY DULFER Pick Up The Pieces

DISCO 2 PATTI AUSTIN You Gotta Be

DISCO 3 MORGAN The Chain (ESCA)

DISCO 4 BETTY LAVETTE Streets Of Philadelphia (SONG OF AMERICA/ BLUE)

DISCO 5 EMILIE SIMON Space Oddity (BOWIEMANIA)

DISCO 6 CLAUDINE LONGET Ain’t No Mountain High Enough (PARIS DERNIÈRE BLANCO)

DISCO 7 ROSARIO Corazón de tiza (ARDE LA CALLE-RADIO FUTURA)

DISCO 2 TAYLOR DAYNE Can’t Get Enough Of Your Love

DISCO 3 CELINE DION I Wish

DISCO 10 MARY J. BLIGE (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

DISCO 11 ELDISSA Stalin’ Alive (PARIS DERNIÈRE BLANCO)

DISCO 12 TINA ARENA Many Rivers To Cross

DISCO 13 ROBERTA FLACK In A Sentimental Mood