Danny & The Champions Of The World

59:01

Hoy nos visita la banda Danny And The Champions Of The World que ayer terminaron en Madrid una larga gira española. Daniel George Wilson es el líder australiano de este grupo británico que ya nos visitó hace diez años. Mañana vendrán al programa la cantante, trompetista, compositora Andrea Motis y uno de los grandes compositores de canciones en español que habitan el planeta, Nacho Béjar, quien tras un largo período fuera del circuito musical regresa con nuevas canciones y una actuación este sábado en Jazzville, Madrid,

DISCO 1 BART DAVENPORT & TRhe Bedazzled People Person

DISCO 2 VALERIE JUNE Tonight I’ll Be Staying Here With You

DISCO 3 DANNY AND THE CHAMPIONS OF THE WORLD Colonel & the King

DISCO 4 JUDIT NEDDERMANN, VERNET Tú

DISCO 5 ANDREA MOTIS I Had To Write A Song For You

DISCO 6 NACHO BÉJAR Ya no te quiero

DISCO 7 DANNY AND THE CHAMPIONS OF THE WORLD Clear Water

DISCO 8 DANNY AND THE CHAMPIONS OF THE WORLD Stay True

DISCO 9 DANNY AND THE CHAMPIONS OF THE WORLD (NVere Stop Building) That Old Space Rocket