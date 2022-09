58:30

Pecios recordarán la canción de Micky de los años setenta, pero nos sirve para titular el programa dedicado a canciones con armónicas en estilos distintos con predominio del rock “americanas” y del blues del soul… Los célebres Dylan, Stevie Wonder, Neil Young, John Mayall, America, Tom Petty, Quique González, Antonio Serrano junto a músicos que aportan el instrumento para, Jimmy Buffett (Greg “Fingers” Taylor) o Cat Stevens (Broderick Smith de grupos como Carson o The Dingoes) o Donald Fagen (Howard Levy) o Livingston Taylor (William Gallison). Y ¿quién tocaba la armónica en “Love Me Do” de The Beatles?

DISCO 1 ANTONIO SERRANO & FEDERICO LECHNER Sesame Street Theme (ESCA)

DISCO 2 THE BEATLES Love Me Do (8)

DISCO 3 BOB DYLAN On The Road Again (6)

DISCO 4 JOHN MAYALL My Pretty Girl (9)

DISCO 5 AMERICA Lonely People (4)

DISCO 6 STILLS/YOUNG BAND Long May you Run (1)

DISCO 7 CROSBY, STILLS & NASH Carried Away (3)

DISCO 8 LIVINGSTON TAYLOR Baker Street (9)

DISCO 9 JAMES TAYLOR & STEVIE WONDER Don’t Be Sad Cause Your Sun is Down (9)

DISCO 10 DONALD FAGEN What I Do (3)

DISCO 11 TOM PETTY You Don’t Know How It feels (2)

DISCO 12 QUIQUE GONZÁLEZ Y los conserjes de noche (17)

DISCO 13 JIMMY BUFFETT Wonder Why Ever Go Home (Cara 1 Corte 2)

DISCO 14 LITTLE WALTER Lights Out (9)