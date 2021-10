59:02

Remontándonos a las pioneras - Mari Trini, Vainica Doble o Cecilia - y siguiendo su rastro y su legado, repasamos unas cuantas grandes canciones de una pléyade de mujeres españolas extraordinarias, exploradoras valientes. Habrá que proseguir la serie porque no podemos olvidar a Gastelo, Rosana, Ella Baila Sola, Christina Rosenvinge, Joana Serrat, Nuria Graham, Buika, Eva Ryjlen, Vega, Mäbu, etc, etc… De lo que no cabe duda es que son todas las que están.

DISCO 1 ELE Positivity (8)

DISCO 2 BOZA Octubre (4)

DISCO 3 MARI TRINI Yo no soy esa (8)

DISCO 4 AMARAL Marta, Guille y los demás (5)

DISCO 5 ANA LAAN Sopa de almendras (4)

DISCO 6 ROZALÉN La Puerta Violeta (1)

DISCO 7 MERCEDES FERRER Al Otro lado (1)

DISCO 8 FANIA Demasiado Bilbao (3)

DISCO 9 MORGAN Volver (13)

DISCO 10 CECILIA Andar (Cd 1 - 15)

DISCO 11 MERCHE CORISCO Días sin luz (8)

DISCO 12 AMAIA El relámpago (3)

DISCO 13 VAINICA DOBLE Las Hormigas (Canto De Inn-Fusión) (2)

DISCO 14 MARÍA RODÉS Pelo rojo (4)

DISCO 15 ZAHARA El deshielo (3)