58:54

Explorando. Las canciones, de cualquier género. Christopher Cross produjo a los hermanos Alessi a su sonido y semejanza. Stephen Bishop le dio la vuelta a su éxito “It Might Be You”, el tema central de la película “Tootsie”. El cuarteto de cuerda vitamínico ensalza el “Carry On” de Stephen Stills. Baxter, el hijo de Ian Dury, marca su santo y seña. Recuperar a Joe Egan (Stealers Wheel), Tennis, Chris Trapper, The Weepies o Fiona Apple… un gustazo, un secreto entre tú y yo.

DISCO 1 VITAMIN STRING QUARTET Carry On (ESCA)

DISCO 2 ZELLA DAY Dance For Love (3)

DISCO 3 TENNIS Mean Streets (ESCA)

DISCO 4 STEPHEN BISHOP It Might Be You (ESCA)

DISCO 5 FIONA APPLE For Her (ESCA)

DISCO 6 BAXTER DURY Carla’s Got A Boyfriend (THE NIGHT CHANCERS) (ESCA)

DISCO 7 CHRIS TRAPPER Angels Appearing In A Small Café (ESCA)

DISCO 8 JOE EGAN Back On The Road (ESCA)

DISCO 9 LILY & MADELEINE Rabbit (ESCA)

DISCO 10 WILD CHILD Crazy Bird (ESCA)

DISCO 11 LEYLA McCALLA The Capital Blues (ESCA)

DISCO 12 ALESSI BROTHERS Jagged Edge (ESCA)

DISCO 13 THE WEEPIES I Was Made For Sunday Days (ESCA) Be My Thrill )

DISCO 14 WANDA WICK & ANDREA ZORN Carolina In The Pines (ESCA)

BONUS TRACK JENNIFER CHUNG Better Today Than Yesterday (ESCA)