58:57

Y ¿cuál es el secreto de una buena canción? ¿Quién era Dorothy Parker? Y ¿Bob Welch o el dúo Deardorff & Joseph? Escuchemos bonitas palabras, bonitas melodías, bonitas canciones secretas. ¿Qué tiene que ver Ricky Peterson con Prince? ¿Has oído lo nuevo de Wallis Bird?

DISCO 1 NEIL LARSEN Promenade (CLO CANCIONES DE HOY)

DISCO 2 FEITEN/LARSEN BAND She’s Not In Love (5)

DISCO 3 RICKY PETERSON Who’ll Be The Fool Tonight (3)

DISCO 4 PRINCE The Ballad Of Dorothy Parker (WONDER - 2)

DISCO 5 DEARDORFF & JOSEPH Sentimental Lady (5)

DISCO 6 BOB WELCH I Got Rhythm (CLO CANCIONES DE HOY) Bob Welch Looks At Bop

DISCO 7 RUTHIE FOSTER Good Sailor (5)

DISCO 8 BIRTLES & GOBLE I Din’t Stand A Chance (4)

DISCO 9 GLENN SHORROCK Reminiscing (7)

DISCO 10 CRISSI COCHRANE Pretty Words (7)

DISCO 11 BONNIE RAITT Nick Of Time (1)

DISCO 12 ROSE ROYCE Wishing On a Star (WONDER - 16)

DISCO 13 WALLIS BIRD Pretty Lies (10)