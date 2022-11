58:40

Más delicatesen... para gourmets con el mejor apetito musical. Absténganse de los otros apetitos, sexual o gastronómico. Con la música basta y sobre todo si se trata de los artistas y grupos que se escuchan a continuación. Unos reconocibles como Steely Dan o Randy Newman y otros posiblemente los descubran como Ellis Paul, Marc Jordan, Barbara Keith, Martina Sorbara o American Flyer.

DISCO 1 AMERICAN FLYER End Of A Love Song

DISCO 2 ELLIS PAUL Kiss The Sun

DISCO 3 MARTINA SORBARA Casanova

DISCO 4 THE YOUNG RASCALS Sueño

DISCO 5 SHELBY LYNNE Alibi

DISCO 6 BARBARA KEITH Stone’s Throw Away

DISCO 7 RANDY NEWMAN & VALERIE CARTER Sailing Shoes (ROCK&ROLL DOCTOR)

DISCO 8 JOSEPH WILLIAMS Denizen Tenant

DISCO 9 YOUNG GUN SILVER FOX tip Of The flame

DISCO 10 LAURA ALLAN Enchantée

DISCO 11 DANNY WILSON I Won’t Be Here When You Get Home

DISCO 12 STEELY DAN Jack of Speed

DISCO 13 MARC JORDAN Only fools

DISCO 14 AMERICAN FLYER Light Of Your Love