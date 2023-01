58:58

Pues eso... Unos artistas más célebres que otros. Unos más contemporáneos, otros más legendarios. La catalana Mireia Espelt, el café con miel... O Cat Stevens cantando a un amor cual hoguera. Y el filósofo Rupert Holmes que entona eso de "menos es más". El californiano un "beach boy" casi imprescindible asistido por la añorada Valerie Carter. Y para arrancar doble ración de Bob Welch, de cuando estaba en Fleetwood Mac y de sus últimos experimentos. ¿St. Woods?¿Eye To Eye? ¿Quiénes son?

DISCO 1 JEFFREY FOSKETT Laughter In The Rain

DISCO 2 BOB WELCH I Got Rhythm

DISCO 3 FLEETWOOD MAC Hypnotized

DISCO 4 ANGEL OLSEN & STURGILL SIMPSON Big Time

DISCO 5 GEORGE CROSBY Only Ever Cry On Planes

DISCO 6 KACEY MUSGRAVES Justified

DISCO 7 JIM LAUDERDALE Violet

DISCO 8 JEREMY ZUCKER &CHELSEA CUTLER You were good to me

DISCO 9 YUSUF/CAT STEVENS Can’t Keep It In

DISCO 10 ST. WOODS On Me

DISCO 11 HERMANOS GUTIÉRREZ Cielo grande

DISCO 12 MIREIA ESPELT Café i mel

DISCO 13 RUPERT HOLMES Less Is More

DISCO 14 EYE TO EYE Time Flys