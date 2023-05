Como lo oyes

58:49

Crema de la crema. Temas muy recientes de Leo Sidran, Pedro Ruy Blas o Natalie Merchant junto a selecciones exquisitas decanas al West Coast Sound de finales de los setenta y primeros ochenta: Carly Simon, Rupert Holmes, Bill Medley, Dave Barnes o Frane Golde. Hope Collective fue la reunión de una veintena de artistas de la música negra o afín como Steve Winwood, Chaka Khan, Jocelyn Brown, Amp Fiddler, Carleen Anderson o Imaani que grabaron un himno a beneficio de Save The children tras el tsunami de diciembre de 2004 en Sudán.

DISCO 1 TOM MISCH Tick Tock (5)

DISCO 2 LEO SIDRAN 1982 (9)

DISCO 3 JOHN MAYER Carry Me Away (9)

DISCO 4 FRANE GOLDE Isn’t It Something (THE LADIES OF TOO SLOW Cara B Corte 1)

DISCO 5 RUPERT HOLMES Loved By The One You Love (Cara 1 Corte)

DISCO 6 CARLY SIMONTranquillo (melt my heart) (THE LADIES OF TOO SLOW Cara B Corte 1)





DISCO 7 TANIA MARIA Come With Me (HOMES - 12)

DISCO 8 BILL MEDLEY & Michael McDonald Heart & Soul (Cara 1 Corte 4)

DISCO 9 HOPE COLLECTIVE Give and Let Live (3)

DISCO 10 LUTHER VANDROSS Don’t You Know That (Cara 1 Corte 3)

DISCO 11 DAVE BARNES Be Without You (HOMES - 17)

DISCO 12 NATALIE MERCHANT Tower Of Babel (8)

DISCO 13 PEDRO RUY BLAS No confío (3)

DISCO 14 TOM MISCH Losing Myself In You (BREAD & ROSES Cara Corte )