58:53

Para gustos, colores, canciones. Ahora, no todo el mundo tiene buen gusto. El buen gusto debe cultivarse. Y aquí van unas cuantas joyitas con el estreno del disco póstumo de Dr. John, un tema de Steve Miller en voz de Thundercat y otras gemas que no siempre se encuentran en redes on en Spotify como el dúo que incluimos de Phoebe Snow y Michael McDonald cantando a Dylan o Valerie Carter interpretando junto a Lyle Lovett una canción de Bill Withers... Hay mucho soul en este programa. Dedicado a mis hermanos Pedro y Pablo.

DISCO 1 RONNY JORDAN & Roy Ayers Mystic Voyage

DISCO 2 THUNDERCAT Fly Like An Eagle (THE MINIONS…)

DISCO 3 GEMMA & THE TRAVELLERS I Can Fly (GEMMA 6 THE TRAVELLERS)

DISCO 4 DR. JOHN & AARON NEVILLE End Of The Line (ESCA)

DISCO 5 STEELY DAN Doctor Wu

DISCO 6 SILK SONIC (BRUNO MARS ANDERSON.PAAK) Love Train

DISCO 7 VALERIE CARTER Who Is She (And What Is She To You)

DISCO 8 JOAN OSBORNE I’ll Be Around

DISCO 9 DANIEL TASHIAN Stayin’ Alive (TO LOVE BEE GEES… )

DISCO 10 ARLO PARKS Green Eyes

DISCO 11 MARY J BLIGE U + Me (Love’s Lesson) (GEMMA & THE TRAVELLERS)

DISCO 12 PHOEBE SNOW & MICHAEL McDONALD It Takes A Lot To Laugh…

DISCO 13 GREGG ALLMAN Cryin’ Shame

DISCO 14 STEVE CROPPER & LUCINDA WILLIAMS & DAN PENN Dedicated To Tje One I Love