Como lo oyes

58:29

Los caprichos del destino. Las canciones que se pierden en el tiempo para el mainstream, las canciones que son tesoros ocultos. Los antojos de un programador radiofónico. Los descubrimientos: Lawson Hull, Madison Cunningham…Flipan’ Yess… Lennon Stella… 21 Japonesas es una de mis bandas favoritas españolas de siempre. Descubre también a The Firth Avenue Band o a Ned Doheny.

DISCO 1 THOMAS NEWMAN The Newsroom (SPRING 2020 - 1)

DISCO 2 THE FIRTH AVENUE BAND Eden Rock (ESCA)

DISCO 3 MADISON CUNNINGHAM Song In My Head (ESCA)

DISCO 4 THE BLUE NILE Love Came Down (4)

DISCO 5 VALERIE CARTER Tomorrow Morning (3)

DISCO 6 21 JAPONESAS Koko (6)

DISCO 7 FILIPIN’ YESS Còctels d'estrelles (ESCA)

DISCO 8 SARAH SHOOK & THE DISARMERS Been Lovin' You Too Long (ESCA) NIGHTROAMER

DISCO 9 GABY MORENO Colibrí (ESCA)

DISCO 10 JAMES TAYLOR I Can Dream of You (ESCA)

DISCO 11 LAWSON HULL Time Zones (ESCA) Mountain Days

DISCO 12 LENNON STELLA Fancy (ESCA)

DISCO 13 NED DOHENY True Survivor (VALERIE CARTER & NED DOHENY - 9)

DISCO 14 MICHAEL JACKSON Carousel (10)