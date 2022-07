58:56

Canciones recientes como las de Wallis Bird o Dawes. Canciones perdidas en la noche de los tiempos como las de los australianos The Sharp o los estadounidenses Amazing Rhythm Aces. Y ¿qué fue el supergrupo The Split? Por cierto, si por esos mundos ves un anuncio de un concierto de Little River Band, no vayas. No son ninguno de los que la fundaron ni de los que fueron principalmente. Querida C.A: “La única muerte que temo es la muerte del amor”. .

DISCO 1 LITTLE RIVER BAND It’s a Long Way There

DISCO 2 THE SHARP Yeah I Want You

DISCO 3 WALLIS BIRD Pretty Lies

DISCO 4 AMAZING RHYTHM ACES Burning The Ballroom Down

DISCO 5 THE MARCUS KING BAND "This Ol' Cowboy" The due north ep

DISCO 6 THE SPLIT Nellie Jean

DISCO 7 DAWES Someone Else's Cafe /Doomscroller Tries To Relax. Everything Is permanent