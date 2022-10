58:49

¿Smooth Jazz? ¿Jazz Fussion? ¿Jazz-Blues- Soul-Rock? ¿Rhythm & Blues a secas? La guitarra de Louie Shelton que ha sonado en discos de Seals & Crofts, Neil Diamond, Diana Ross, Marvin Gaye, Barbra Streissand… haciendo un tema de Toto. El estilo Toto tan copiado como… la guitarra funky vanguardista de Johnny Guitar Watson siempre creando escuela. Recuperamos figuras maravillosas: Larry John McNally, Adrian Gurvitz, Orleans y Evie Sands y escuchamos lo último de Joel Sarakula o Young Gun Silver Fox. Se ha anunciado el cartel del XII WOP Festival, que se celebrará en Bilbao sala Santana 27/Fever el próximo 10 de diciembre en el que actuarán Quique González, Mikel Renteria & The Walk On Project Band y Sotomonte. Y hoy Shirley davis & the Silverbacks presentan en el Café Berlín de Madrid su disco “Keep On Keepin’ On”.

DISCO 1 ORLEANS Duke’s Tune

DISCO 2 WARD HAYDEN & THE OUTLIERS FREE COUNTRY All Gone Mad

DISCO 3 MIKEL RENTERÍA &The Walk On Project Band Lo dimos por sentado

DISCO 4 QUIQUE GONZÁLEZ Pájaros mojados

DISCO 5 RICHARD TORRANCE Rio De Janeiro Blue

DISCO 6 SHIRLEY DAVIS & The Silverbacks Keep On Keepin' On

DISCO 7 LARRY JOHN McNALLY Just Like Paradise

DISCO 8 JOE SIMON Wichita Lineman

DISCO 9 JOEL SARAKULA Tragic

DISCO 10 YOUNG GUN SILVER FOX Tip Of The Flame

DISCO 11 PARKER McGEE I Just Can’t Say No To You

DISCO 12 MICHAEL JOHNSON This Night Won’t Last Forever

DISCO 13 JOY CROOKES Feet Dont Fail Me Now