58:26

Canciones preciosas que van directamente a la patata. Artistas favoritos frecuentes en este programa como Linda Ronstadt, Andrew Gold o Stephen Bishop junto a los grandiosos Gordon Lightfoot, Anthony Phillips (Genesis), Halsey, The Weepies o Judit Neddermann. ¿Alguien recuerda a Leah Kunkel o a Greg Kihn?

DISCO 1 LINDA THOMPSON/TEDDY THOMPSON Stay Bright + Versatile Heart

DISCO 2 GORDON LIGHTFOOT A Painter Passing Through

DISCO 3 THE WEEPIES Painting By Chagall

DISCO 4 GREG KIHN Gwabi (14) en Hausa

DISCO 5 ANTHONY PHILLIPS Pulling Faces

DISCO 6 LINDA RONSTADT Simple Man, Simple Dreams (MARTIN WINTER)

DISCO 7 JUDIT NEDDERMANN Siento que vuela (MARTIN SPRING)

DISCO 8 ANDREW GOLD Never Her Slip Away (SUPER MARTÍN)

DISCO 9 HALSEY Now Or Never (TXETXU)

DISCO 10 CHRISTOPHER CROSS Back Of My Mind

DISCO 11 AMERICA Amber Cascades (MARTÍN WINTER)

DISCO 12 STEPHEN BISHOP Never Letting Go (SUPER MARTÍN)

DISCO 13 LEAH KUNKEL Losing In Love (MARTIN SPRING)