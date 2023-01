58:56

Lo nuevo de Daughter, Víctor Martín, El Kanka o The New Pornographers junto a rescates de fonoteca como The Ozark Mountain daredevils, Linda Ronstadt o David Crosby. Y además, descubrimos artistas como Emm Gryner o el guitarrista Eddie 9V. Y un momentito de Fleetwood Mac con ellos mismos y con Morgan, que el pasado sábado ofrecieron un concierto colosal, inolvidable, en el Wizink Center de Madrid.

DISCO 1 DAVID CROSBY Flying Man(Cara 2 Corte 4)

DISCO 2 VICTOR MARTÍN Nada que nos haga mal (ESCA)

DISCO 3 DAUGHTER Be On Your Way (ESCA)

DISCO 4 JULIA MICHAELS Sorry Ti Me (ESCA)

DISCO 5 THE NEW PORNOGRAPHERS Really Really Light (ESCA)

DISCO 6 LINDA RONSTADT Simple Man, Simple Dreams (ESCA)

DISCO 7 EL KANKA & SILVANA ESTRADA Para vivir (6)

DISCO 8 MORGAN The Chain (ESCA)

DISCO 9 FLEETWOOD MAC Landslide (ESCA

DISCO 10 THE OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS What’s Happened Along In My Life (ESCA)

DISCO 11 EMM GRYNER Burn The Boats (ESCA)

DISCO 12 EDDIE 9V Beg Borrow And Steal (1)

DISCO 13 MICHAEL JACKSON Carousel (ESCA)