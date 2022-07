59:00

Hora de gourmet. Otro día más.Nuestra impronta. Una pausa, un kit kat que dicen, en el momento justo, in the nick of time. El quinteto Lake Street Dive interpreta a Bonnie Raitt; Natalie Cole a Michael Franks; Nicolette Larson a Richard Torrance y Miles Davis y su trompeta a Michael Jackson/Steve Porcaro. Escuchamos lo nuevo de. Chico Cesar que publicará en septiembre días antes de venir a España de gira. Y Pink Martini que actuarán mañana en Noches del Botánico.

DISCO 1 MILES DAVIS Human Nature

DISCO 2 BEYONCÉ Kitty Kat (6)

DISCO 3 JOSÉ JAMES Trouble (3)

DISCO 4 KEVYN LETTAU Lead Me inside Your Love (10)

DISCO 5 NATALIE COLE Tell Me All About It (2)

DISCO 6 LAKE STREET DIVE Nick Of Time

DISCO 7 CHICO CÉSAR Pausa

DISCO 8 THE MANHATTAN TRANSFER Sassy (2)

DISCO 9 JAMIE LIDELL Another Day (1)

DISCO 10 SACHAL Denim Lights (2)

DISCO 12 NICOLETTE LARSON Rio de Janeiro Blue (4)

DISCO 13 FESSLER Little Boat (9)

DISCO 14 PINK MARTINI Bitty Poppy Betty (10)