58:40

Salvo las canciones de Jimi Hendrix, Player y Huey Lewis, este repertorio salvador consiste en novedades. Nuestras apuestas: Víctor Martín, Llorente, María Jose Llergo y Aaron Miguel. Y próximas visitas como Nacho Casado.

DISCO 1 ANTONIO SÁNCHEZ Ft. Trent Reznor & Atticus Ross I Think We’re Past That Now

DISCO 2 TRACK DOGS Ruby THE DOG SHOW SESSIONS

DISCO 3 DR. JOHN & WILLIE NELSON Gimme That Old Time Religion

DISCO 4 JIMI HENDRIX Wait Until Tomorrow

DISCO 5 PLAYER Giving’ It All

DISCO 6 VÍCTOR MARTÍN Nada que nos haga mal

DISCO 7 HUEY LEWIS & The News Hope You Love Me Like You Say You Do

DISCO 8 SOFÍA COMAS Esperanza verbena

DISCO 9 NACHO CASADO Mediterralia

DISCO 10 LLORENTE La Gran Mentira

DISCO 11 NIÑO JOSELE Caballo Andaluz

DISCO 12 MARÍA JOSÉ LLERGO Mi nombre

DISCO 13 AARÓN MIGUEL Sé

DISCO 14 BETH NIELSEN CHAPMAN With Time