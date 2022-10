58:59

Recibiendo nuevas canciones y explorando otras que también nos salvarán mañana o esta tarde misma. Los animales de Pink Floyd, los días de Television, el tributo a John Anderson… Descubrimos a Zelia Day, Abby Sage, Alvvays o Jesper Lindell que vendrá el mes que viene de gira o a La Helen que nos visitará mañana.

DISCO 1 PINK FLOYD Pigs On The Wing Part One (1)

DISCO 2 NOBODY LIKES YOU PAT Babylon (ESCA)

DISCO 3 ABBY SAGE Pool Party (ESCA)… The Florist EP

DISCO 4 MARK WILKINSON Paradise (ESCA)

DISCO 5 THE 1975 Happinses (2)

DISCO 6 ASHLEY McBRYDE Straight Tequila Night (JOHN ANDERSON - 12)

DISCO 7 NATHANIEL RATELIFF Low Dog Blues (JOHN ANDERSON - 4)

DISCO 8 FILIPIN YESS Còctels d'estrelles (ESCA)

DISCO 9 TELEVISION Days (ESCA)

DISCO 10 ALVVAYS Tom Verlaine (ESCA)

DISCO 11 ZELIA DAY Dance For Love (3)

DISCO 12 PECKER A los ojos, radiante (ESCA)… Peso Pluma

DISCO 13 JESPER LINDELL Leaving Easy (9)

DISCO 14 LA HELEN Amor caído, oro negro (ESCA)