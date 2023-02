Como lo oyes

57:35

Otra selección de artistas de géneros diversos con el denominador común del blues en esencia evolucionado hacia el funk, el gospel, el rock, o el pop-jazz de fusión. Grandes artistas, desde Roberta Flack a Stephen Stills y Neil Young juntos, Terry Reid o Patti Austin.





DISCO 1 CANDY DULFER Compared To What 5’56

DISCO 2 EMM GRYNER Burn The Boats 6'14

DISCO 3 PATTI AUSTIN You Gotta Serve Somebody 8'10

DISCO 4 DAVE GRUSIN & RANDY GOODRUM Haunting Me 5’07

DISCO 5 THE STILLS YOUNG BAND Guardian Angel 5’40

DISCO 6 TERRY REID Brave Awakening 6’30

DISCO 7 THE BAMBOOS & Melbourne Symphony Orchestra Keep Me In Mind 6’15

DISCO 8 ROBERTA FLACK Thrill Is Gone 5’44