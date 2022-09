58:38

Canciones de ahora y canciones perdidas en el tiempo. Nombres olvidados como el de Mary MacGregor junto a ilustres y célebres: Queen, James Taylor, Halsey, Chico Cesar - próxima gira en España - Florence & The Machines o Lindsey Buckingham. Y algún que otro caprichito.

DISCO 1 CARLY RAE JEPSEN Western Wind (ESCA)

DISCO 2 QUEEN Pain Is So Close Go Pleasure (4)

DISCO 3 YOUNG GUN SILVER FOX West Side Jet (Vintage Smooth) (ESCA)

DISCO 4 CHARLEY CROCKETT I'm Just A Clown (ESCA)

DISCO 5 JESSIE WARE Free Yourself (ESCA)

DISCO 6 JAMES TAYLOR September Grass (1)

DISCO 7 MARY MACGREGOR Don't Let Me Be Lonely Tonight (ESCA)

DISCO 8 LINDSEY BUCKINGHAM Holiday Road (CD1 - )

DISCO 9 HALSEY So Good (ESCA)

DISCO 10 HELADO NEGRO ya no estoy aquí (ESCA)

DISCO 11 FLORENCE & THE MACHINE Choreomania (ESCA)

DISCO 12 GERMÁN LÓPEZ Magulló (ESCA)

DISCO 13 LA HELEN Amor caído, oro negro (ESCA)

DISCO 14 CHICO CESAR Sobrehumano (ESCA)